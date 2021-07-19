В кабмине рассказали о ходе подключения школ к скоростному интернету

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство в текущем году намерено завершить программу подключения российских школ к высокоскоростному интернету.
В кабмине рассказали о ходе подключения школ к скоростному интернету
  • Pixabay

«Также в этом году мы планируем завершить программу подключения школ к быстрому интернету «по оптике». Два года назад у половины школ вообще не было высокоскоростного интернета, к концу этого года будут подключены все школы из программы», — приводит РИА Новости его слова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Чернышенко уточнил, что кабмин держит на контроле ситуацию с тем, что в 20% школ скорость доступа к интернету меньше федерального стандарта.

Ранее сообщалось, что сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках через три года.

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