В кабмине рассказали о ходе подключения школ к скоростному интернету
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«Также в этом году мы планируем завершить программу подключения школ к быстрому интернету «по оптике». Два года назад у половины школ вообще не было высокоскоростного интернета, к концу этого года будут подключены все школы из программы», — приводит РИА Новости его слова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Чернышенко уточнил, что кабмин держит на контроле ситуацию с тем, что в 20% школ скорость доступа к интернету меньше федерального стандарта.
Ранее сообщалось, что сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках через три года.