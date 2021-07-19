Хуснуллин заявил о росте объёма ввода жилья в России в 2021 году

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о росте объёма ввода жилья в России в первом полугодии текущего года на 23% по сравнению с показателем 2020 года.
Хуснуллин заявил о росте объёма ввода жилья в России в 2021 году
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«По предварительным данным Росстата, ввод жилья за первое полугодие на 23% выше, чем за этот же период прошлого года», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам президента России Владимира Путина, в 2020 году более 3,5 млн российских семей улучшили свои жилищные условия.

Генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

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