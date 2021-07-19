ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты от COVID-19
- РИА Новости
«Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено. Соответствующий доклад направлен в правительство России», — приводит РИА Новости заявление службы.
При этом в ФАС отметили, что в настоящее время требования по ПЦР-тестированию оптимизированы Роспотребнадзором.
Ранее сообщалось, что ФАС зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V».