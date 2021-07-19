ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты от COVID-19

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировала данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 в российских частных компаниях и лабораториях и не выявила нарушений ценообразования.
ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты от COVID-19
  • РИА Новости

«Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено. Соответствующий доклад направлен в правительство России», — приводит РИА Новости заявление службы.

При этом в ФАС отметили, что в настоящее время требования по ПЦР-тестированию оптимизированы Роспотребнадзором.

Ранее сообщалось, что ФАС зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V».

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