ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты от COVID-19

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировала данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 в российских частных компаниях и лабораториях и не выявила нарушений ценообразования.

РИА Новости