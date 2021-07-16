ФАС зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V»

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Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз.
ФАС зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Сегодня установлены цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз, которые составят 17,118 тыс. и 43,34 тыс. рублей соответственно», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев рассказал RT о высокой заинтересованности иностранных партнёров в вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V». Он отметил, что работа, связанная с вопросами поставок и производства «Спутника V» за рубежом, будет продолжена, «в том числе и на европейском направлении».

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