ФАС зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V»

Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз.

«Сегодня установлены цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз, которые составят 17,118 тыс. и 43,34 тыс. рублей соответственно», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев рассказал RT о высокой заинтересованности иностранных партнёров в вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V». Он отметил, что работа, связанная с вопросами поставок и производства «Спутника V» за рубежом, будет продолжена, «в том числе и на европейском направлении».