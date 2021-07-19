В Оренбургской области план по вакцинации населения от COVID-19 выполнен на 47%

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В Оренбургской области от коронавируса вакцинированы 427 993 жителя — это 47,25% от плана вакцинации.
В Оренбургской области план по вакцинации населения от COVID-19 выполнен на 47%
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56.

Отмечается, что в регионе организовано 74 пункта вакцинации в медицинских организациях, сформировано 38 мобильных бригад, производящих вакцинацию маломобильных групп граждан на дому, а также выезжающих на предприятия для проведения медицинской процедуры в рабочих коллективах.

Также вакцинация производится в некоторых ТРЦ Оренбурга.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области более 30 тыс. пенсионеров вакцинировались от коронавируса в клубах «Активное долголетие».

Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

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