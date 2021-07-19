В Оренбургской области план по вакцинации населения от COVID-19 выполнен на 47%
- Reuters
Об этом сообщает RIA56.
Отмечается, что в регионе организовано 74 пункта вакцинации в медицинских организациях, сформировано 38 мобильных бригад, производящих вакцинацию маломобильных групп граждан на дому, а также выезжающих на предприятия для проведения медицинской процедуры в рабочих коллективах.
Также вакцинация производится в некоторых ТРЦ Оренбурга.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области более 30 тыс. пенсионеров вакцинировались от коронавируса в клубах «Активное долголетие».
Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.