Восемь человек скончались от коронавируса в Мурманской области за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщат Nord-News.
Общее число летальных исходов в регионе за время пандемии достигло 1458.
За сутки было выявлено 260 новых случаев заболевания, при этом больше всего инфицированных в Мурманске — 131.
С начала пандемии в регионе насчитывается 58 824 случая заболевания COVID-19.
Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области в июле ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19.