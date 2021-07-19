Восемь человек скончались от коронавируса в Мурманской области за сутки

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По данным оперштаба Мурманской области, за минувшие 24 часа в регионе скончались восемь пациентов с подтверждённым коронавирусом.
Восемь человек скончались от коронавируса в Мурманской области за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщат Nord-News.

Общее число летальных исходов в регионе за время пандемии достигло 1458.

За сутки было выявлено 260 новых случаев заболевания, при этом больше всего инфицированных в Мурманске — 131.

С начала пандемии в регионе насчитывается 58 824 случая заболевания COVID-19.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области в июле ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19.

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