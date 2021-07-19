В Татарстане выявили 55 новых случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Общее число заболевших коронавирусом за время пандемии в Татарстане достигло 23 315. Наибольшее число новых случаев в Казани — 29.
Всего выздоровели 20 814 пациентов, в том числе восемь — за последние сутки.
За всё время пандемии число летальных исходов в республике достигло 578.
Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.