Сайт карьерного центра «Техноград» на ВДНХ открыл раздел с вакансиями

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на сайте Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ появился раздел с актуальными вакансиями.
Сайт карьерного центра «Техноград» на ВДНХ открыл раздел с вакансиями
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Партнёры центра развития карьеры — это надёжные работодатели, которые предлагают востребованные вакансии и дают возможность профессиональной реализации кандидатам с любым опытом», — уточнила Сергунина.

В настоящее время раздел предлагает вакансии контент-менеджера, веб-дизайнера, маркетолога, финансового аналитика, разработчика 1C, ведущего бухгалтера и так далее.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.

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