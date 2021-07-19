В Севастополе провели первую репетицию морского парада ко Дню ВМФ

Экипажи кораблей и лётчики морской авиации Черноморского флота (ЧФ) провели в Севастополе первую тренировку морского парада, который пройдёт в День ВМФ.

Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на отдел информобеспечения ЧФ.

«Отрабатываются такие элементы, как слаженность действий всех участников парада, хронометраж прохождения корабельных сил и пролёта авиации, скорость и расстояние между кораблями при прохождении в кильватерном строю, высота и расстояние между авиационными группами и каждой единицей при пролёте над бухтой», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе праздника пролёт авиации и проход кораблей в Севастопольской бухте займут 15 минут.

Мероприятие пройдёт без демонстрации боевых возможностей самолётов и кораблей, а также без выполнения ракетных и артиллерийских стрельб.

Из-за ситуации с коронавирусом программа парада ко Дню ВМФ сокращена.

Как ранее сообщала НСН, корабли и подлодки Балтфлота примут участие в параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.