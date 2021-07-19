В Подмосковье более 13 тысяч онлайн-заявок подано на услуги по социальной газификации

Короткая ссылка
Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что в регионе более 13 тыс. заявок на комплексный договор социальной газификации было подано онлайн.
В Подмосковье более 13 тысяч онлайн-заявок подано на услуги по социальной газификации
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом сообщает телеканал «360».

«Специалисты продолжают обрабатывать заявления жителей Подмосковья на заключение комплексного договора по программе социальной газификации. В «Мособлгаз» поступило более 13 тыс. онлайн-заявок на комплексный договор. Новая президентская программа позволит подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2917 населённых пунктах», — уточнил министр.

Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года.

Графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по газификации региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить