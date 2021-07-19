В Подмосковье более 13 тысяч онлайн-заявок подано на услуги по социальной газификации
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Специалисты продолжают обрабатывать заявления жителей Подмосковья на заключение комплексного договора по программе социальной газификации. В «Мособлгаз» поступило более 13 тыс. онлайн-заявок на комплексный договор. Новая президентская программа позволит подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2917 населённых пунктах», — уточнил министр.
Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года.
Графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по газификации региона.