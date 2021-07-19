В Подмосковье более 13 тысяч онлайн-заявок подано на услуги по социальной газификации

Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что в регионе более 13 тыс. заявок на комплексный договор социальной газификации было подано онлайн.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Специалисты продолжают обрабатывать заявления жителей Подмосковья на заключение комплексного договора по программе социальной газификации. В «Мособлгаз» поступило более 13 тыс. онлайн-заявок на комплексный договор. Новая президентская программа позволит подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2917 населённых пунктах», — уточнил министр.

Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года.

Графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по газификации региона.