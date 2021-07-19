Адвокат назвала самые частые причины споров между дачниками
- РИА Новости
Зачастую конфликты среди дачников возникают из-за задолженностей за электроэнергию, газ, водоснабжение, обслуживание территории и инфраструктуры, а также из-за пользования общими объектами, оплаты взносов целевого и членского характера, сказала адвокат в беседе с «ПолитЭксперт».
Однако главными поводами для ссор между дачными соседями по-прежнему остаются мелкие нарушения: громкая музыка и разведение костров.
Ещё одной частой причиной споров является возведение заборов, не отвечающих техническим требованиям.
Кроме того, многие отдыхающие приезжают на свои дачи на автомобилях, что также может стать причиной конфликтов.
В этой связи адвокат напомнила, что мыть машину за пределами своего участка нельзя — эти действия могут быть приравнены к загрязнению общественной территории, и за это можно получить штраф.
Ранее врач-гериатр Юрий Конев в беседе с НСН дал советы дачникам на случай жары.