Адвокат назвала самые частые причины споров между дачниками

Адвокат Екатерина Антонова рассказала, из-за чего чаще всего ссорятся соседи по дачам.

Зачастую конфликты среди дачников возникают из-за задолженностей за электроэнергию, газ, водоснабжение, обслуживание территории и инфраструктуры, а также из-за пользования общими объектами, оплаты взносов целевого и членского характера, сказала адвокат в беседе с «ПолитЭксперт».

Однако главными поводами для ссор между дачными соседями по-прежнему остаются мелкие нарушения: громкая музыка и разведение костров.

Ещё одной частой причиной споров является возведение заборов, не отвечающих техническим требованиям.

Кроме того, многие отдыхающие приезжают на свои дачи на автомобилях, что также может стать причиной конфликтов.

В этой связи адвокат напомнила, что мыть машину за пределами своего участка нельзя — эти действия могут быть приравнены к загрязнению общественной территории, и за это можно получить штраф.

Ранее врач-гериатр Юрий Конев в беседе с НСН дал советы дачникам на случай жары.