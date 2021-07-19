В Госдуме прокомментировали идею о двух выходных для привившихся от коронавируса
- АГН «Москва»
«Что касается дополнительных двух выходных, сразу возникает несколько вопросов. Почему речь идёт только про коронавирусную прививку? Да, сейчас пандемия и, если это разовая мера — это одно, если это постоянная мера, которая будет действовать и в дальнейшем, — это другое», — сказал Нилов.
По словам депутата, потребуются такие законодательные изменения, как указ президента либо корректировка Трудового кодекса.
«В соответствии с основными принципами работы Международной организации труда, а Россия является членом этой международной организации, у нас на законодательном уровне, в соответствии с заложенными принципами любые социально-трудовые отношения регулируются в формате трипартизма — через обсуждение на трёхсторонней комиссии с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительства», — заявил парламентарий.
Нилов отмечает, что такая нагрузка на работодателя может привести к удорожанию продукции или услуг.
По этой причине, по его словам, должен быть найден баланс.
Ранее член Совета Федерации Татьяна Кусайко предложила давать привившимся от коронавирусной инфекции два дополнительных выходных.