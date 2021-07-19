В Госдуме прокомментировали идею о двух выходных для привившихся от коронавируса

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение дать привившимся от коронавируса два выходных.

«Что касается дополнительных двух выходных, сразу возникает несколько вопросов. Почему речь идёт только про коронавирусную прививку? Да, сейчас пандемия и, если это разовая мера — это одно, если это постоянная мера, которая будет действовать и в дальнейшем, — это другое», — сказал Нилов.

По словам депутата, потребуются такие законодательные изменения, как указ президента либо корректировка Трудового кодекса.

«В соответствии с основными принципами работы Международной организации труда, а Россия является членом этой международной организации, у нас на законодательном уровне, в соответствии с заложенными принципами любые социально-трудовые отношения регулируются в формате трипартизма — через обсуждение на трёхсторонней комиссии с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительства», — заявил парламентарий.

Нилов отмечает, что такая нагрузка на работодателя может привести к удорожанию продукции или услуг.

По этой причине, по его словам, должен быть найден баланс.

Ранее член Совета Федерации Татьяна Кусайко предложила давать привившимся от коронавирусной инфекции два дополнительных выходных.