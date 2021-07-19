В Совфеде предложили дать привившимся от коронавируса два выходных

Член Совета Федерации Татьяна Кусайко предложила давать привившимся от коронавирусной инфекции два дополнительных выходных.

«Учитывая, что в последнее время всё чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжёлым течением, необходимо всё больше мотивировать и их на вакцинацию», — приводит РИА Новости слова Кусайко.

Она отметила, что дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могли бы этому помочь.

По её словам, после прививки может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры и в таком случае лучше провести день дома.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал успеть привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 до осени, когда начнётся сезон гриппа.