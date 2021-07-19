В Кремле прокомментировали решение отменить систему QR-кодов в Москве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя отмену системы QR-кодов в заведениях общепита в Москве, заявил, что столичные власти неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с COVID-19.

«Московские власти неоднократно уже доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом», — заявил Песков.

Он отметил, что столичная система здравоохранения обладает потенциалом оперативного наращивания койкомест и включения резервов.

В Кремле добавили, что руководство города принимает подобные решения в рамках реализации своих особых полномочий.

Песков объяснил, что руководители регионов всё время принимают решения с учётом в первую очередь обеспечения здоровья и жизни людей, отметив, что это является основным приоритетом. Представитель Кремля добавил, что также решения принимаются с учётом поддержания жизнеспособности экономики и различных отраслей экономики, «опять же, исходя прежде всего из интересов людей».

«Поэтому каждый раз это попытки нахождения золотой середины», — заявил он.

Ранее сообщалось, что обязательная система QR-кодов в заведениях общепита отменяется в Москве с 19 июля.