В Москве отменяется система QR-кодов

Обязательная система QR-кодов в заведениях общепита отменяется в Москве с понедельника, 19 июля.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что также отменены ограничения на работу в ночное время.

Обязательным остаётся соблюдение мер защиты от коронавируса — ношение средств защиты и социальная дистанция.

Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что проверки соблюдения противоэпидемических мер в кафе и ночных клубах будут проводиться регулярно и после отмены обязательных QR-кодов.