В Москве отменяется система QR-кодов
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что также отменены ограничения на работу в ночное время.
Обязательным остаётся соблюдение мер защиты от коронавируса — ношение средств защиты и социальная дистанция.
Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что проверки соблюдения противоэпидемических мер в кафе и ночных клубах будут проводиться регулярно и после отмены обязательных QR-кодов.