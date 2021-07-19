В Москве отменяется система QR-кодов

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Обязательная система QR-кодов в заведениях общепита отменяется в Москве с понедельника, 19 июля.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что также отменены ограничения на работу в ночное время.

Обязательным остаётся соблюдение мер защиты от коронавируса — ношение средств защиты и социальная дистанция.

Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что проверки соблюдения противоэпидемических мер в кафе и ночных клубах будут проводиться регулярно и после отмены обязательных QR-кодов.

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