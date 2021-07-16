В Москве продолжат проводить проверки кафе и ночных клубов

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что проверки соблюдения противоэпидемических мер в кафе и ночных клубах будут проводиться регулярно и после отмены обязательных QR-кодов.

Об этом Немерюк заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что с 19 июля QR-коды «уже не станут обязательными в кафе и ресторанах», но «все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате».

«Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе», — цитирует его ТАСС.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе отменят систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.

Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, система QR-кодов в заведениях общепита выполнила свою задачу по защите здоровья людей и увеличению темпов вакцинации.