В Минпромторге прокомментировали отмену QR-кодов в Москве
- РИА Новости
«Это решение, которое Москва проработала совместно с правительством. Ведь система QR-кодов действительно выполнила свою задачу — защита здоровья людей и увеличение темпа вакцинации», — цитирует газета «Известия» Евтухова.
По его словам, значительная часть компаний общепита в Москве и Подмосковье вакцинировали 60% своих сотрудников.
Он отметил, что Минпромторг провёл большую работу с отраслью.
Евтухов уточнил, что в среднем для ресторанов падение выручки составило от 60 до 85%.
16 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе отменят систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.