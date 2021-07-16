В Минпромторге прокомментировали отмену QR-кодов в Москве

Система QR-кодов в заведениях общепита выполнила свою задачу по защите здоровья людей и увеличению темпов вакцинации, власти Москвы приняли верное решение, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Это решение, которое Москва проработала совместно с правительством. Ведь система QR-кодов действительно выполнила свою задачу — защита здоровья людей и увеличение темпа вакцинации», — цитирует газета «Известия» Евтухова.

По его словам, значительная часть компаний общепита в Москве и Подмосковье вакцинировали 60% своих сотрудников.

Он отметил, что Минпромторг провёл большую работу с отраслью.

Евтухов уточнил, что в среднем для ресторанов падение выручки составило от 60 до 85%.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе отменят систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.