В Москве с 19 июля снимут запрет на работу общепита в ночное время
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- АГН «Москва»
Согласно документу, «возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23:00 до 06:00)».
Кроме того, «возобновляется при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг посещение детских игровых комнат, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке».
Ранее Собянин сообщил, что с 19 июля в городе также отменят систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.
По его словам, данная система свою задачу выполнила.