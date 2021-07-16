В Москве с 19 июля снимут запрет на работу общепита в ночное время

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С 19 июля в Москве будет снят запрет на работу заведений общепита в ночное время при условии соблюдения эпидемических требований. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
В Москве с 19 июля снимут запрет на работу общепита в ночное время
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

Согласно документу, «возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23:00 до 06:00)».

Кроме того, «возобновляется при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг посещение детских игровых комнат, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке».

Ранее Собянин сообщил, что с 19 июля в городе также отменят систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.

По его словам, данная система свою задачу выполнила.

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