В Москве с 19 июля снимут запрет на работу общепита в ночное время

С 19 июля в Москве будет снят запрет на работу заведений общепита в ночное время при условии соблюдения эпидемических требований. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Согласно документу, «возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23:00 до 06:00)».

Кроме того, «возобновляется при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг посещение детских игровых комнат, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке».

Ранее Собянин сообщил, что с 19 июля в городе также отменят систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.

По его словам, данная система свою задачу выполнила.