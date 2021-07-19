На Балтийском флоте проверяют данные о конфликте военного с гражданским

На Балтийском флоте организовали проверку информации о возможной причастности военнослужащего из воинской части в Калининградской области к конфликту с гражданским лицом.

Об этом информирует отдел информационного обеспечения по Балтийскому флоту пресс-службы Западного военного округа.

«Командование Балтийского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку о возможной причастности военнослужащего воинской части, дислоцированной в Калининградской области, к инциденту, связанному с нанесенным телесных повреждений гражданскому лицу», — приводит сообщение ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе, военного задержали, он находится в военной комендатуре в Балтийске.

В мае сообщалось о гибели военнослужащего в результате наезда военного грузового автомобиля «Урал» в одной из воинских частей Московской области.