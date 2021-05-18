Военный погиб в результате наезда грузовика в Московской области

Военнослужащий погиб в результате наезда военного грузового автомобиля «Урал» в одной из воинских частей Московской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«17 мая 2021 года в воинской части, дислоцированной в Московской области, водитель автомобиля «Урал» не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт», — заявили в ЗВО.

Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь, но он скончался от полученных травм.

В Западном военном округе добавили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего.