Военный погиб в результате наезда грузовика в Московской области
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- РИА Новости
«17 мая 2021 года в воинской части, дислоцированной в Московской области, водитель автомобиля «Урал» не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт», — заявили в ЗВО.
Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь, но он скончался от полученных травм.
В Западном военном округе добавили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего.