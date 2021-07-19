В Гостином Дворе 42 тысячи человек получили прививку от коронавируса

В Москве в Гостином Дворе прививку против коронавирусной инфекции сделали 42 тыс. человек.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы.

Отмечается, что в Гостином Дворе прививку могут сделать более 7 тыс. человек ежедневно.

«За время работы центра здесь сделали прививку от COVID-19 уже 42 тыс. жителей столицы», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Гостином Дворе с 6 июля можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса.