В Гостином Дворе 42 тысячи человек получили прививку от коронавируса
- AFP
Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы.
Отмечается, что в Гостином Дворе прививку могут сделать более 7 тыс. человек ежедневно.
«За время работы центра здесь сделали прививку от COVID-19 уже 42 тыс. жителей столицы», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Гостином Дворе с 6 июля можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса.