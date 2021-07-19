В Москве врачи провели более 1,3 млн телеконсультаций для пациентов с COVID-19

В Москве врачи телемедицинского центра, созданного для работы с пациентами с коронавирусом, провели более 1,3 млн онлайн-консультаций.

Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В марте прошлого года мы открыли телемедицинский центр для работы с пациентами с COVID-19, которые наблюдаются на дому. За это время врачи провели более 1,3 млн онлайн-консультаций», — заявил Собянин.

Он отметил, что в данном центре в режиме 24/7 работают до 200 специально подготовленных врачей



«Медики дают рекомендации. Имея доступ к электронной медкарте, видят сопутствующие заболевания и риски. Если человеку становится хуже, вызывают скорую», — объяснил мэр.

Ранее депутат Госдумы, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о перспективах телемедицины в России.