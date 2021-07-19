Суд вернул прокурору дело о подделке COVID-сертификата

Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру дело о подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Reuters