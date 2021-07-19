Суд вернул прокурору дело о подделке COVID-сертификата

Короткая ссылка
Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру дело о подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Суд вернул прокурору дело о подделке COVID-сертификата
  • Reuters

«Уголовное дело Александра Мунтяна… возвращено прокурору СВАО города Москвы для устранения нарушений, препятствующих вынесению решения по существу уголовного дела», — сказал пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

В начале июля сайт «Вечерняя Москва» сообщал, что в столице сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали женщину, выполнявшую роль курьера по передаче поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить