Суд вернул прокурору дело о подделке COVID-сертификата
- Reuters
«Уголовное дело Александра Мунтяна… возвращено прокурору СВАО города Москвы для устранения нарушений, препятствующих вынесению решения по существу уголовного дела», — сказал пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
В начале июля сайт «Вечерняя Москва» сообщал, что в столице сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали женщину, выполнявшую роль курьера по передаче поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.