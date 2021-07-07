В Москве завели ещё одно дело о подделке сертификатов о вакцинации
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Заказчик приобрёл фальшивый документ по интернет-объявлению за 3800 рублей.
«Задержанная работает в одной из компаний по доставке товаров. По её словам, к ним ежедневно привозили запечатанные конверты со справками, которые затем отправлялись клиентам», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Выяснилось, что организация находилась в центре Москвы. Во время обыска изъято 20 конвертов с сертификатами о вакцинации. Экспертиза показала, что это подделка, передаёт телеканал «Звезда».
Возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что в Москве за неделю возбуждено 14 дел о подделке документов о вакцинации и ПЦР-тестов.