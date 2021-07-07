В Москве завели ещё одно дело о подделке сертификатов о вакцинации

В Москве сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали женщину, выполнявшую роль курьера по передаче поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Заказчик приобрёл фальшивый документ по интернет-объявлению за 3800 рублей.

«Задержанная работает в одной из компаний по доставке товаров. По её словам, к ним ежедневно привозили запечатанные конверты со справками, которые затем отправлялись клиентам», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Выяснилось, что организация находилась в центре Москвы. Во время обыска изъято 20 конвертов с сертификатами о вакцинации. Экспертиза показала, что это подделка, передаёт телеканал «Звезда».

Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Москве за неделю возбуждено 14 дел о подделке документов о вакцинации и ПЦР-тестов.