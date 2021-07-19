В Севастополе выявили 130 случаев заболевания коронавирусом

В Севастополе за сутки выявили 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«По состоянию на 19 июля в Севастополе зарегистрировано 130 новых случаев заболевания COVID-19», — сообщила пресс-служба правительства города.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели коронавирусом 18 907 человек.

Ранее глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что вакцинацию от коронавируса двумя компонентами с начала прививочной кампании прошли около 14% жителей республики.

Главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.