В Минздраве Крыма оценили ход прививочной кампании от COVID-19
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Об этом пишет «Крыминформ».
«Вакцинированы первым этапом 374 758 человек, вакцинированы вторым этапом — 280 086 человек», — заявил министр на заседании оперштаба.
Всего в республику поступило 394 818 доз вакцины.
По данным ведомства, в запасе на сегодняшний день остаётся 20 462 дозы.
Как отмечается, в Крыму открыты 127 пунктов вакцинации.
Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.