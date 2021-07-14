В Минздраве Крыма оценили ход прививочной кампании от COVID-19

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Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что вакцинацию от коронавируса двумя компонентами с начала прививочной кампании прошли около 14% жителей республики.
В Минздраве Крыма оценили ход прививочной кампании от COVID-19
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Об этом пишет «Крыминформ».

«Вакцинированы первым этапом 374 758 человек, вакцинированы вторым этапом — 280 086 человек», — заявил министр на заседании оперштаба.

Всего в республику поступило 394 818 доз вакцины.

По данным ведомства, в запасе на сегодняшний день остаётся 20 462 дозы.

Как отмечается, в Крыму открыты 127 пунктов вакцинации.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.

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