В ВОЗ призвали путешественников вакцинироваться перед поездками

Всемирная организация здравоохранения призвала туристов пройти полный курс вакцинации и придерживаться необходимых мер предосторожности при путешествиях.

«В этом году несмотря на то, что мы хотим, чтобы люди смогли в полной мере воспользоваться летним периодом, мы призываем к осторожности, чтобы лето стало безопасным для каждого, чтобы остановить неоправданный рост числа заболеваний и смертей и поскорее положить конец этой пандемии», — приводит ТАСС слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Он добавил, что это возможно.

«Во-первых, нужно пройти полную вакцинацию. Во-вторых, если вы хотите путешествовать, оцените, насколько это необходимо. Если принимаете решение ехать, позаботьтесь о безопасности поездки», — отметил Клюге.

Ранее в ВОЗ допустили возможность лабораторного происхождения COVID-19.