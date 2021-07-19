В ВОЗ призвали путешественников вакцинироваться перед поездками

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Всемирная организация здравоохранения призвала туристов пройти полный курс вакцинации и придерживаться необходимых мер предосторожности при путешествиях.
В ВОЗ призвали путешественников вакцинироваться перед поездками
  • Reuters

«В этом году несмотря на то, что мы хотим, чтобы люди смогли в полной мере воспользоваться летним периодом, мы призываем к осторожности, чтобы лето стало безопасным для каждого, чтобы остановить неоправданный рост числа заболеваний и смертей и поскорее положить конец этой пандемии», — приводит ТАСС слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Он добавил, что это возможно.

«Во-первых, нужно пройти полную вакцинацию. Во-вторых, если вы хотите путешествовать, оцените, насколько это необходимо. Если принимаете решение ехать, позаботьтесь о безопасности поездки», — отметил Клюге.

Ранее в ВОЗ допустили возможность лабораторного происхождения COVID-19.

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