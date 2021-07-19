Общественники поддержали планы по продаже авиабилетов по спецтарифу для семей с детьми

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе.

Как отметил Зотов, нынешнее предложение носит характер продолжения тех программ, которые уже долгое время существуют.

Он напомнил, что, например, на железнодорожном транспорте есть льготы для проезда детей к местам отдыха вместе с родителями.

«Но, конечно, тех средств было недостаточно, поэтому важно именно в продолжение данной темы поощрить семейный отдых», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что это предложение станет дополнением к уже существующим программам туристического кэшбека.

«И вот дополнением к данным программам и, по сути, неким завершающим этапом является как раз предоставление льгот на авиаперелёты, которые достаточно существенную роль имеют в турпакете», — заключил Зотов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе.