Общественники поддержали планы по продаже авиабилетов по спецтарифу для семей с детьми

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Анастасия Румянцева
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе.
Общественники поддержали планы по продаже авиабилетов по спецтарифу для семей с детьми
  • Pixabay

Как отметил Зотов, нынешнее предложение носит характер продолжения тех программ, которые уже долгое время существуют.

Он напомнил, что, например, на железнодорожном транспорте есть льготы для проезда детей к местам отдыха вместе с родителями. 

«Но, конечно, тех средств было недостаточно, поэтому важно именно в продолжение данной темы поощрить семейный отдых», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что это предложение станет дополнением к уже существующим программам туристического кэшбека.

«И вот дополнением к данным программам и, по сути, неким завершающим этапом является как раз предоставление льгот на авиаперелёты, которые достаточно существенную роль имеют в турпакете», — заключил Зотов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе.

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