Число жертв инцидента с газом в гостинице в Геленджике выросло до двух

Один из пятерых госпитализированных после инцидента с бытовым газом в гостинице в Геленджике умер.

«Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице», — сообщили ТАСС в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.

По версии следствия, утром во вторник, 13 июля, в помещении на первом этаже гостиничного комплекса произошёл хлопок газа. Находившийся на улице молодой человек погиб, также пострадали пятеро граждан (трое мужчин, женщина и 14-летняя девочка).