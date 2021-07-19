Число жертв инцидента с газом в гостинице в Геленджике выросло до двух

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Один из пятерых госпитализированных после инцидента с бытовым газом в гостинице в Геленджике умер.
Число жертв инцидента с газом в гостинице в Геленджике выросло до двух
  • © РИА Новости / Администрация Геленджика

«Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице», — сообщили ТАСС в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.

По версии следствия, утром во вторник, 13 июля, в помещении на первом этаже гостиничного комплекса произошёл хлопок газа. Находившийся на улице молодой человек погиб, также пострадали пятеро граждан (трое мужчин, женщина и 14-летняя девочка).

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