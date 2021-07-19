В Томской области рассказали о состоянии пилота Ан-28 после операции
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По словам медика, пилот перенёс операцию в субботу, 17 июля, а выписать на амбулаторное лечение его планируют в среду, 21 июля.
«Выполнена фиксация костей металлоконструкциями», — цитирует издание «Известия» врача.
Как уточняется, к профессиональной деятельности в полном объёме пилот сможет вернуться через 2—2,5 месяца.
Ранее следователи изъяли образцы топлива Ан-28.
Самолёт пропал с радаров в пятницу, 16 июля.
Лайнер выполнил жёсткую посадку, место приземления нашёл вертолёт в Бакчарском районе. Все пассажиры и члены экипажа живы.