Путин и Алиев проведут переговоры в Москве 20 июля

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут переговоры в Москве во вторник, 20 июля.

«Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что готовится рабочий визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Москву.