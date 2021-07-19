Путин и Алиев проведут переговоры в Москве 20 июля

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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут переговоры в Москве во вторник, 20 июля.

«Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что готовится рабочий визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Москву.

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