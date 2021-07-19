В России готовится производство опытных образцов «стелс»-бомбардировщика

Член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов сообщил, что российские авиапредприятия ведут подготовку к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

«Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определён облик самолёта. Идёт поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идёт подготовка к производству опытных образцов», — приводит РИА Новости слова Смирнова.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представит новейший российский истребитель компании «Сухой» на авиасалоне МАКС-2021.

Также на МАКС-2021 покажут новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М».