В России готовится производство опытных образцов «стелс»-бомбардировщика

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Член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов сообщил, что российские авиапредприятия ведут подготовку к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиационного комплекса дальней авиации.
В России готовится производство опытных образцов «стелс»-бомбардировщика
  • © РИА Новости / Нина Падалко

«Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определён облик самолёта. Идёт поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идёт подготовка к производству опытных образцов», — приводит РИА Новости слова Смирнова.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представит новейший российский истребитель компании «Сухой» на авиасалоне МАКС-2021.

Также на МАКС-2021 покажут новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М».

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