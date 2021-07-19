В подмосковной Ивантеевке электричка сбила насмерть троих мужчин

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Уголовное дело возбудили после гибели трёх мужчин под колёсами поезда в районе станции Ивантеевка в Подмосковье.
В подмосковной Ивантеевке электричка сбила насмерть троих мужчин
  • РИА Новости

Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«По факту смертельного травмирования троих мужчин на Ярославском направлении железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — приводит РИА Новости слова Марковской.

Отмечается, что мужчины были сбиты утром в понедельник, 19 июля, когда пытались взобраться на платформу станции Ивантеевка. Их сбила проходящая электричка сообщением Фрязино — Москва. От полученных травм они скончались на месте.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения поездов в Амурской области погибли четыре человека.

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