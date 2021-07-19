Собянин отметил снижение заболеваемости коронавирусом в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 продолжает снижаться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идёт снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение числа вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернётесь к своей нормальной работе», — обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра номер 6, филиала номер 5 на улице Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток выявлено 4007 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне в столице за сутки выявили 4357 заболевших COVID-19.

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