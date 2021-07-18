Биотехнолог назвал признаки «длинного» коронавируса

Увеличение количества антител IgM после перенесённого заболевания коронавирусом может быть признаком протекания «длинного COVID-19». Об этом заявил биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш.

Специалист в беседе с радиостанцией «Радио России» напомнил, что уровень антител IgM повышается в момент болезни и падает после выздоровления, тогда как количество антител IgG, обеспечивающих длительную защиту от вируса, наоборот, начинает расти.

Кулиш заявил, что рост показателя IgM после перенесённого заболевания является причиной для обращения за медицинской помощью.

«Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил... вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.