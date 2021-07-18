В Госдуме прокомментировали идею смягчить правила разведения костров на дачах

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в беседе с RT прокомментировал предложение МЧС смягчить правила разведения костров на земельных участках.

По словам депутата, это правильная инициатива.

«Нормы должны быть реализуемы. Если у нас будут нормы, которые нереализуемы, то это дискредитация и приводит к неуважению закона, неуважению этой нормы», — считает он.

Николаев уточнил, что на дачных участках жгут костры и траву, при этом разведение огня происходит ближе, чем в 50 м от строений.

«Получается у нас такая странная история, что норма есть, но её никто почти не выполняет и государство на это внимания не обращает. Мне кажется, что приведение в соответствие возможностей и реалий — это правильно», — заключил депутат.

Как сообщалось ранее, в МЧС предложили смягчить правила сожжения сухой травы на земельных участках и разрешить делать это на расстоянии 15 м от строений.