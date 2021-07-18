МЧС предложило смягчить правила разведения костров на земельных участках

В МЧС предложили смягчить правила сожжения сухой травы на земельных участках и разрешить делать это на расстоянии 15 м от строений. Об этом свидетельствует проект постановления правительства.

«Согласно документу, при разведении огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на земельных участках и на садовых или огородных земельных участках «место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек», — говорится в проекте.

Если траву сжигают в бочках, мангалах или других ёмкостях, то минимальное расстояние от построек предлагается сократить до 10 м.

Как уточняет РИА Новости, с 1 января в России вступили в силу новые правила противопожарного режима.

Например, сжигать мусор или траву можно не менее чем в 50 м от ближайшей постройки. Расстояние от хвойного леса и молодняка при этом должно составлять 100 м, а от лиственного леса — 30 м.