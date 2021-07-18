Во время проведения МАКС-2021 в Жуковском ограничат движение
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«С 20 по 25 июля с 06:00 до 22:00 движение транспорта на дорогах в Жуковском временно ограничат», — сообщает пресс-служба.
На некоторых участках дорог ограничат движение для грузового транспорта, на других запретят парковку.
Отмечается, что ограничения не коснутся местных жителей, которые смогут заехать в Жуковский по предъявлению документов, подтверждающих проживание в городе.
Также свободно смогут заехать автомобили с пропуском от авиасалона или администрации города и транспорт экстренных служб.
Ранее стало известно, что посетить МАКС-2021 можно будет без QR-кода при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.