Во время проведения МАКС-2021 в Жуковском ограничат движение

Движение транспорта на дорогах в Жуковском (Московская область) временно ограничат на период проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 с 20 по 25 июля, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 20 по 25 июля с 06:00 до 22:00 движение транспорта на дорогах в Жуковском временно ограничат», — сообщает пресс-служба.

На некоторых участках дорог ограничат движение для грузового транспорта, на других запретят парковку.

Отмечается, что ограничения не коснутся местных жителей, которые смогут заехать в Жуковский по предъявлению документов, подтверждающих проживание в городе.

Также свободно смогут заехать автомобили с пропуском от авиасалона или администрации города и транспорт экстренных служб.

Ранее стало известно, что посетить МАКС-2021 можно будет без QR-кода при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.