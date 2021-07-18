Дело о жёсткой посадке Ан-28 поставили на контроль центрального аппарата СК

Расследование уголовного дела о жёсткой посадке пассажирского самолёта Ан-28 в Томской области поставлено на контроль центрального аппарата Следственного комитета.

«(Председатель СК. — RT) Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — сообщили в ведомстве.

Ранее следователи изъяли образцы топлива Ан-28, который совершил жёсткую посадку в Томской области.

Самолёт пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Лайнер выполнил жёсткую посадку, место приземления нашёл вертолёт в Бакчарском районе. Все пассажиры и члены экипажа живы.

По версии следователей, примерно на десятой минуте полёта оба двигателя самолёта перестали работать, повторно запустить их не удалось. Командир с высоты выбрал место для аварийного приземления.

Самолёт совершил жёсткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся.