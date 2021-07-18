Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником

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Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с Днём металлурга.
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
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«Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей — на благо России и наших граждан. Желаю вам здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что от эффективной и слаженной работы металлургов и горняков зависят развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны, а также транспортной и энергетической инфраструктуры.

Он добавил, что перед работниками отрасли стоят масштабные, «созвучные времени задачи», связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, а также широким использованием передовых экологических стандартов.

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