Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником

Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с Днём металлурга.

«Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей — на благо России и наших граждан. Желаю вам здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что от эффективной и слаженной работы металлургов и горняков зависят развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны, а также транспортной и энергетической инфраструктуры.

Он добавил, что перед работниками отрасли стоят масштабные, «созвучные времени задачи», связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, а также широким использованием передовых экологических стандартов.