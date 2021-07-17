Герой России Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни

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Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни.

Соболезнования выразил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб», — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что благодаря Старовойтову были разработаны уникальные системы информационной безопасности страны, проведена цифровизация и автоматизация систем правительственной и оперативной связи.

Старовойтов возглавил ФАПСИ в 1998 году и сделал его одной из крупнейших спецслужб страны. В 1999 году он получил звание Героя Российской Федерации.

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