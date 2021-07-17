В Петербурге поставлен рекорд по числу прививок от COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге поставлен суточный рекорд по общему числу инъекций — с первой и второй дозой вакцины от коронавируса.
В Петербурге поставлен рекорд по числу прививок от COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости

Об этом говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению.

«За вчерашний день вторую прививку получили 12 208 петербуржцев. Первую — 20 107 человек. Таким образом, в городе поставлен рекорд по совокупному числу инъекций — выполнено 32 360 уколов», — говорится в сообщении комитета.

Всего в Санкт-Петербурге первично привито 1 172 283 человека, из них более 811 тыс. полностью закончили цикл вакцинации. Ревакцинировано 404 человека.

Накануне сообщалось, что в Петербурге провели почти 40 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки.

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