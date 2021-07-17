Суд арестовал замглавы Южного таможенного управления ФТС России

Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест замначальника Южного таможенного управления ФТС Александра Скрипкина, который обвиняется в мошенничестве в размере 85 млн рублей.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

«Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скрипкина Александра Анатольевича на один месяц и 30 суток — до 15 сентября 2021 года включительно», — сказал он.

Скрипкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Ранее следователи попросили арестовать Скрипкина.