Суд арестовал замглавы Южного таможенного управления ФТС России
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Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
«Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скрипкина Александра Анатольевича на один месяц и 30 суток — до 15 сентября 2021 года включительно», — сказал он.
Скрипкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Ранее следователи попросили арестовать Скрипкина.