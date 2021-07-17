В Крыму при ДТП с автобусом пострадали три человека
- РИА Новости
«На автодороге Симферополь — Алушта — Ялта произошло ДТП, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший по маршруту Партенит – Симферополь, допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УМВД по Республике Крым.
В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в рейсовом автобусе.
Ранее сообщалось, что число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13.