В Крыму при ДТП с автобусом пострадали три человека

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В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом на трассе Симферополь — Алушта — Ялта, пострадали три человека.
В Крыму при ДТП с автобусом пострадали три человека
  • РИА Новости

«На автодороге Симферополь — Алушта — Ялта произошло ДТП, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший по маршруту Партенит – Симферополь, допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УМВД по Республике Крым.

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в рейсовом автобусе.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13.

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