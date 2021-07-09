Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13
- РИА Новости
«По предварительным данным, госпитализированы 13 человек, десять взрослых доставлены в Городскую больницу №4», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, троим несовершеннолетним оказывают медицинскую помощь в детской больнице курорта.
Утром 9 июля в Хостинском районе Сочи произошла авария с участием автобуса, в котором находились 30 человек.
По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai County не справился с управлением, столкнулся с Hyundai Porter и съехал в кювет.