В Белгородской области упал мотодельтаплан

Транспортная прокуратура начала проверку после жёсткой посадки мотодельтаплана в Белгородской области. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, пилот погиб.

РИА Новости

«Сегодня, 17 июля, примерно в 08:50 в районе села Чернянка Белгородской области жёсткую посадку совершил мотодельтаплан», — сказала руководитель пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова. На место происшествия выехал белгородский транспортный прокурор Виталий Бавыка. По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, пилот 1955 года рождения «погиб на месте происшествия». В мае мотодельтаплан, на борту которого находились два человека, совершил жёсткую посадку в Чусовском районе Пермского края.