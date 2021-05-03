Два человека пострадали при ЧП с мотодельтапланом в Пермском крае

Мотодельтаплан, на борту которого находились два человека, совершил жёсткую посадку в Чусовском районе Пермского края, пострадавшие госпитализированы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Спасателям в 07:15 поступила информация о том, что мотодельтаплан совершил аварийную посадку и впоследствии загорелся в 3,5 км от посёлка Лямино.

«На борту находились два человека, в данный момент они госпитализированы в травматологическое отделение Чусовской центральной районной больницы», — заявили в МЧС.

Как уточнил замглавы Чусовского района, у пострадавших диагностировали переломы.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт вынужденно сел в Северной Осетии из-за отказа двигателя.