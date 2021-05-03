Два человека пострадали при ЧП с мотодельтапланом в Пермском крае
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Спасателям в 07:15 поступила информация о том, что мотодельтаплан совершил аварийную посадку и впоследствии загорелся в 3,5 км от посёлка Лямино.
«На борту находились два человека, в данный момент они госпитализированы в травматологическое отделение Чусовской центральной районной больницы», — заявили в МЧС.
Как уточнил замглавы Чусовского района, у пострадавших диагностировали переломы.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт вынужденно сел в Северной Осетии из-за отказа двигателя.