Два человека пострадали при ЧП с мотодельтапланом в Пермском крае

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Мотодельтаплан, на борту которого находились два человека, совершил жёсткую посадку в Чусовском районе Пермского края, пострадавшие госпитализированы.
Два человека пострадали при ЧП с мотодельтапланом в Пермском крае
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Спасателям в 07:15 поступила информация о том, что мотодельтаплан совершил аварийную посадку и впоследствии загорелся в 3,5 км от посёлка Лямино.

«На борту находились два человека, в данный момент они госпитализированы в травматологическое отделение Чусовской центральной районной больницы», — заявили в МЧС.

Как уточнил замглавы Чусовского района, у пострадавших диагностировали переломы.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт вынужденно сел в Северной Осетии из-за отказа двигателя.

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