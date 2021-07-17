Кабмин уточнил критерии создания особых экономических зон

Критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ) будут дополнены положениями, которые повысят эффективность этого инструмента развития территорий. Об этом сообщается на сайте правительства.

Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Документ фиксирует, что соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1:5. Также устанавливается требование к минимальному количеству резидентов. В том случае, если объём инвестиций составляет от 8 млрд до 20 млрд рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При объёме вложений от 20 млрд рублей допускается размещение одного резидента», — говорится в сообщении. Отмечается, что «донастройка критериев поможет эффективнее расходовать бюджетные средства, позволит формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности создания крупных производств».

Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что увеличение числа особых экономических зон (ОЭЗ) в России несёт множество преимуществ для бизнеса.