Кабмин уточнил критерии создания особых экономических зон
- РИА Новости
Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.
«Документ фиксирует, что соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1:5. Также устанавливается требование к минимальному количеству резидентов. В том случае, если объём инвестиций составляет от 8 млрд до 20 млрд рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При объёме вложений от 20 млрд рублей допускается размещение одного резидента», — говорится в сообщении. Отмечается, что «донастройка критериев поможет эффективнее расходовать бюджетные средства, позволит формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности создания крупных производств».
Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что увеличение числа особых экономических зон (ОЭЗ) в России несёт множество преимуществ для бизнеса.