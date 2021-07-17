Кабмин уточнил критерии создания особых экономических зон

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Критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ) будут дополнены положениями, которые повысят эффективность этого инструмента развития территорий. Об этом сообщается на сайте правительства.
Кабмин уточнил критерии создания особых экономических зон
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Документ фиксирует, что соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1:5. Также устанавливается требование к минимальному количеству резидентов. В том случае, если объём инвестиций составляет от 8 млрд до 20 млрд рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При объёме вложений от 20 млрд рублей допускается размещение одного резидента», — говорится в сообщении. Отмечается, что «донастройка критериев поможет эффективнее расходовать бюджетные средства, позволит формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности создания крупных производств».

Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что увеличение числа особых экономических зон (ОЭЗ) в России несёт множество преимуществ для бизнеса.

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