Собянин дал старт предвыборной кампании «Единой России» в столице

Лидер московского списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму Сергей Собянин дал старт избирательной кампании партии во время встречи с кандидатами и сторонниками в штабе общественной поддержки.

«Я не знаю другой силы, которая может взяться и решить. «Единая Россия» — это как раз такая сила, которая волочёт на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая, решая в общей команде. «Единая Россия» — это не только депутаты Государственной думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, это мэр города, это его команда, это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее. Большая команда», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра, в период пандемии ни одна программа не была остановлена.

«Можем смело говорить, что Москва, несмотря ни на какие проблемы, будет дальше развиваться, причём активно развиваться. Причём не просто так активно и активно, а самым динамичным образом в мире. Очень мало мировых городов могут сравниться с нами: с динамикой, с темпами развития, с теми изменениями, которые есть», — заявил он.

Собянин отметил, что Москва развивается быстрыми темпами и через пять лет это будет совершенно другой город: лучше и комфортнее.

«Но для этого нам нужно доверие — доверие людей, которые проголосуют за нас и дадут возможность продолжать так же динамично развивать наш город. Это очень важно. Одно дело — мы с вами знаем, другое дело — чтобы нам верили, и доверяли, и голосовали», — добавил глава города.

По словам Собянина, важно говорить о тех проблемах, которые есть.

«Но при этом говорить о том, что мы сделали и что мы способны сделать. В нашей способности — менять Москву, решать какие-то проблемы», — сказал столичный мэр.

Другой команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально что-то смогла бы решить, нет, подчеркнул Собянин.

Как стало известно ранее, московский мэр подписал постановление о дополнительном выделении средств на бесплатное питание медработников коронавирусных стационаров в 2021 году.