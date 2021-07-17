Медики рассказали о состоянии пострадавших при посадке Ан-28

Пилота и пассажирку самолёта Ан-28 госпитализировали в областную клиническую больницу после жёсткой посадки лайнера в Томской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной депздрав.

Пилот получил травму ноги, а девушка — сотрясение мозга. По словам замгубернатора региона Анны Левко, оба пациента находятся на лечебно-охранительном режиме.

«Состояние девушки, по данным на утро субботы, ближе к удовлетворительному, она проходит консервативное лечение. Думаю, что в ближайшее время мы её выпишем на амбулаторное лечение. Второму госпитализированному пациенту — мужчине, — в ближайшее время будет выполнена операция — металлоостиосинтез», — рассказал главврач больницы Михаил Лукашов.

Другие пассажиры на борту получили ушибы или сотрясения лёгкой степени, в госпитализации необходимости не возникло.

Самолёт Ан-28, следовавший из города Кедрового в Томск, пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Место жёсткой посадки нашёл вертолёт в Бакчарском районе.

Второй пилот ранее заявил, что причиной жёсткой посадки самолёта стал отказ двух двигателей самолёта. Ространснадзор анонсировал проверку перевозчика, которому принадлежит Ан-28.

Все пассажиры и члены экипажа самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, живы.